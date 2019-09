Horeca: pas op met juichverhalen over Rotterdam

Rotterdam is booming, horen we nu al een aantal jaren. Jaar na jaar komen er meer toeristen naar de stad. Maar de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland wil die juichverhalen enigszins temperen.

"Ik denk dat we graag zouden willen dat het mooier is dan dat de werkelijkheid op dit moment is," aldus bestuurslid Marco Bunk. De uitbater van café Wilskracht in Rotterdam-Alexander lijkt gelijk te krijgen van de cijfers, want zoals het er nu naar uitziet trekt Rotterdam in 2019 niet meer hotelgasten dan vorig jaar.

Keerzijde

De verhalen over de populariteit van Rotterdam hebben volgens Bunk een keerzijde. "Je krijgt dan een euforisch gevoel van 'the sky is the limit'. Dat vertaalt zich onder meer in stijgende vastgoedprijzen die ondernemers moeten gaan betalen. Maar die moeten uiteindelijk ook nog terugverdiend gaan worden."

Natuurlijk ziet Bunk ook wel dat Rotterdam toeristisch in de lift zit, maar het aantal hotelbezettingen is met zeventig á tachtig procent nog lang niet zoals in Amsterdam. "Het bestaande aanbod heeft nog genoeg ruimte."

Volgens Bunk wordt horeca veel te gemakkelijk gebruikt om leegstaande panden op te vullen. "Uiteindelijk moet de poet toch verdeeld worden over meer stoelen. Dus het móet ook drukker gaan worden, willen we allemaal nog steeds een boterham kunnen blijven verdienen."

Sky niet the limit

Marco Bunk doet zijn uitspraken in het RTV Rijnmondprogramma De Zoekmachine van 15 september. Daarin gaat het over de toeristenaantallen in Rotterdam.

Hoeveel bezoekers de stad precies trekt is niet vast te stellen. De cijfers die de citymarketeers van Rotterdam Partners jaarlijks bekendmaken zijn gebaseerd op het aantal hotelgasten (bijna 1,3 miljoen in 2018), maar daarbij wordt voorbijgegaan aan cruisepassagiers, Airbnb-gasten, dagjesmensen en festivalbezoekers.

Kim Heinen van Rotterdam Partners zegt: "Wij baseren ons op de hotelovernachtingen, omdat dat betrouwbare cijfers zijn die we kunnen vergelijken door de jaren heen."

Zo registreerde Rotterdam in 2018 vijftien procent meer hotelgasten dan in 2017. Maar dat de 'sky' niet 'the limit' is blijkt wel uit het voorlopige beeld over 2019. Dat lijkt uit te komen op hetzelfde aantal als vorig jaar.