Buren: 'Kind bijna geraakt bij schietpartij Geervliet'

Het had niet veel gescheeld of een vierjarig jochie was ook gewond geraakt bij het schietincident in Geervliet zondagavond. Het jongetje, de zoon van de vriendin van de man die geraakt werd, stond achter hem toen die vanaf de straat werd neergeschoten.

Dat zeggen de buren van de man. Ze hoorden de kleuter na de schoten keihard schreeuwen. "Als je dan de deur open doet en je hoort dat kind, verschrikkelijk. Dat huiltje van dat kind was ongelofelijk", vertelt een buurvrouw maandagochtend. De overbuurman vult aan: "Als de schutter niet door het bovenraam, maar door het onderraam had geschoten was dat jongetje dood geweest. Dat kan ik niet uit mijn kop krijgen."

Nog onbekende daders schoten door de voordeur van een huis aan de Aleida Van Strijenlaan. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij werd volgens de overbuurman in zijn borst en been geraakt. Het is niet de eerste keer dat de politie bij hem op de stoep staat. Volgens buren heeft de man problemen, maar wat die zijn weten ze niet.

Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.