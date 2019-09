Kinderen in huis tijdens schietpartij Geervliet

Er waren twee kinderen aanwezig in het huis in Geervliet waar zondagavond een schietincident plaatsvond.

Buren van het slachtoffer hoorden de kleuter die in het huis woont na de schoten keihard schreeuwen. "Als je dan de deur open doet en je hoort dat kind, verschrikkelijk. Dat huiltje van dat kind was ongelofelijk", vertelt een buurvrouw maandagochtend.

Nog onbekende daders schoten door de voordeur van een huis aan de Aleida Van Strijenlaan. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij werd volgens de overbuurman in zijn borst en been geraakt. Hij is buiten levensgevaar.

Er heeft volgens buurtbewoners vaker politie bij het slachtoffer op de stoep gestaan. De man zou problemen hebben, maar wat die zijn, weten ze niet. Ook de woningcorporatie zou hiervan op de hoogte zijn.

Anja van der Sijde, directeur van Woonstichting De Zes Kernen, wil niets kwijt over het slachtoffer. Wel laat ze weten het een vreselijk incident te vinden.

"We zijn in gesprek met de bewoners. En we laten het initiatief bij de politie. Het is aan de burgemeester om hier wat mee te doen." De burgemeester is op maandagmiddag bij de buurtbewoners langs geweest.

Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.