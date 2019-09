Deze jongeren gaan maritieme opleidingen promoten

De een (Bas) voer altijd al met opa en oma mee op het binnenvaartschip. De ander (Jesper) droomt van het varen op superschepen of raakte enthousiast voor de scheepvaart na een snuffelstage (Danique). De motivatie is verschillend, maar alle drie hebben ze één ding gemeen: ze willen hun enthousiasme voor de maritieme sector overbrengen op andere jongeren.

Jesper Poppe (21), Bas Peeters (16) en Danique Horstmeier (20) zijn sinds deze week de nieuwe Young Maritime Representatives (YMR’s). Namens de netwerkorganisatie Stichting Nederland Maritiem Land (NML) mogen ze een jaar lang de maritieme sector onder de aandacht van jongeren brengen.

Het is alweer de zevende lichting die, na een training storytelling en social media, aan de slag mag. Mick van der Velden (22) ging hen al voor. Hij was het afgelopen jaar een van de vier maritieme jongerenambassadeurs. "We hebben zoveel mogelijk jongeren proberen te enthousiasmeren om een baan, stage of studie te zoeken in de maritieme sector. Dat is volgens mij gelukt. We hebben op Instagram en Facebook best wel wat vragen gekregen van jongeren over hun studiekeuze. Ze reageerden vervolgens enthousiast."

'Dit wil ik ook!'

Opvolger Danique studeert Maritieme Techniek aan de TU in Delft en hoorde via een studiegenoot over dit initiatief. "Toen dacht ik: dit wil ik ook: YMR worden. Ik wist zelf nog niet precies wat ik later wilde gaan doen, maar na een snuffelstage bij jachtbouwer Oceanco wist ik dat ik hier later graag in wilde gaan studeren en werken. Elke dag is anders, mensen zijn allemaal zo enthousiast."

Mick heeft het afgelopen jaar als YMR heel bijzonder ervaren. "Via de organisatie konden we bijvoorbeeld meevaren op schepen of bedrijven en beurzen bezoeken en daarvan maakten we filmpjes, foto’s en blogs. Zo zijn we drie dagen mee op zee geweest met de Koninklijke Marine. Zo kun je goed laten zien hoe uitdagend en gaaf de sector is."

Toekomst

Jesper Poppe heeft sommige filmpjes bekeken en hem lijkt het ‘echt vet’ om naast zijn studie voor Maritieme Officier in Vlissingen dit ambassadeurschap komend jaar te kunnen uitoefenen. Hij ziet na zijn studie volop kansen voor zichzelf in de toekomst. "De studie is zo breed: ik kan straks op elk schip gaan varen. Dat wil ik graag delen, want ik hoor in mijn omgeving dat niet iedereen weet wat mijn opleiding precies behelst."

Volgens de oude YMR is het ambassadeurschap goed te combineren met een opleiding. Mick: "Je studie staat altijd op nummer 1. Tijdens examenweken hoef je niet veel te doen. Maar ik geef ze wel als tip om zoveel mogelijk initiatief te tonen, want alles is mogelijk. De organisatie staat altijd voor je klaar."