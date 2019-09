In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van Rijnmond gaat het natuurlijk over de nieuwe functie van Giovanni van Bronckhorst bij de Manchester City Football Group en over het Nederlands elftal onder voormalig Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Daarnaast wordt het nieuws rondom Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht besproken.