Myxomatose in Kralingse Bos: Ik zag een dood konijn uit de bek van mijn hond bungelen

'Een gruwelijk gezicht.' Zo omschrijft de Rotterdamse hondenbezitter Viola Schaaff het tafereel dat zich zondag afspeelde in het Kralingse Bos ter hoogte van het naaktstrand. Diverse honden troffen daar dode en levende konijnen aan waarvan sommigen uit hun lijden verlost werden door de honden.

'Ik zag een dood konijn uit de bek van mijn hond bungelen', aldus Schaaff. 'Die heb ik weggegooid en toen kwam hij terug met een ander dood konijn. Toen ging er een alarmbelletje af.'

Myxomatose

Volgens boswachter Gerard Katoen hebben de konijnen de ziekte myxomatose. Een besmettelijke ziekte voor konijnen die wordt overgedragen door bloedzuigende insecten zoals muggen en vlooien. 'Een gezond konijn laat zich niet pakken door een hond.'

We zitten nu in een periode waar deze konijnenziekte veel voorkomt. Ook op het Dakpark en Oude Plantage zijn meldingen gedaan. Voor honden, katten en mensen is het niet gevaarlijk, volgens Katoen. Tamme konijnen kunnen bij de dierenarts worden ingeent tegen de ziekte.

Heeft u dode of zieke konijnen gezien? Dan kunt u dit melden via het gemeentelijk telefoonnummer 14010.