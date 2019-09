Rotterdamse Club Vie gaat na 13 jaar dicht

"We hebben er lang en goed over nagedacht en wij denken dat de periode die wij als club gehad hebben heel mooi en bijzonder lang is geweest." Club Vie is al 13 jaar een begrip in de stad. "Vriendschappen zijn er ontstaan, liefdes opgebloeid en we hebben superveel mensen bij gemaakt. Daar zijn we super trots op."

Bezoekers reageren teleurgesteld op het bericht. "Erg jammer, maar een dapper besluit," schrijft iemand. Een ander voegt toe: "Super jammer! Bedankt voor alle topfeestjes!"



De club was een paar jaar geleden al even tijdelijk dicht op last van de gemeente, omdat er in de buurt meerdere ernstige zedendelicten waren gepleegd. De rechter bepaalde toen dat die beslissing onterecht was en Club Vie weer open mocht, omdat niet kon worden bewezen dat de incidenten in of vanuit de discotheek waren gepleegd.

Club Vie werd in datzelfde jaar uitgeroepen tot beste club van Nederland.