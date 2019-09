Vak S blijft leeg tijdens Feyenoord-ADO

Vak S blijft zondag leeg tijdens Feyenoord - ADO Den Haag. In eerste instantie zou deze maatregel gelden voor Feyenoord - AZ, maar omdat dit duel is verplaatst vanwege de Europese wedstrijden van beide elftallen geldt dit nu voor deze wedstrijd.

Feyenoord krijgt de straf, vanwege het afsteken van vuurwerk. De straf is lager dan de tuchtcommissie in eerste instantie had gewild. Zij wilden dat ook de vakken R en T een wedstrijd leeg zouden blijven. Feyenoord liet de zaak voorkomen bij de Commissie van Beroep, omdat de club de straf buitenproportioneel acht. Nu worden ook supporters gestraft die niks met het vuurwerk te maken hebben.

Voor de seizoenkaarthouders van Vak S is het zondag ook verboden om in een ander vak de wedstrijd tegen ADO Den Haag te bekijken.