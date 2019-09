Voortvluchtige crimineel loopt in armen politie

Een gezochte crimineel is in Dordrecht op een wel heel bijzondere manier door de mand gevallen. Dat schrijft de politie Hoeksche Waard.

De broer van de crimineel was opgepakt voor rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed. Op het politiebureau in Dordrecht bleek dat hij ook nog boetes had openstaan.

De man belde daarop zijn broer, die met het bedrag naar het bureau kwam. Ter plekke ontdekte de politie in het systeem dat de broer nog een straf moest uitzitten van twee jaar in zijn moederland. Hij is vastgezet en wacht nu op zijn uitlevering.

Overigens ging ook de eerder aangehouden man gelijk weer in de fout toen hij in de auto van zijn broer naar huis wilde rijden. Hij is met een dagvaarding voor rijden onder invloed uiteindelijk lopend naar huis vertrokken.