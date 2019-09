RET begint dienstregeling Hoekse Lijn (zonder passagiers)

De Hoekse Lijn is officieel in handen gekomen van de RET. Afgelopen weekend werd de eindverantwoordelijkheid en de exploitatie overgedragen door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vrijdag werd de vergunning verleend waarmee de laatste testen kunnen beginnen. De RET kan nu een zogeheten proefbedrijf starten. De metrostellen rijden dan al volgens dienstregeling, maar voor de veiligheid nog zonder reizigers.

De metro's op de Hoekse Lijn zouden eerst in september 2017 al rijden. Maar de software gooide roet in het eten. Eind september is een update van de software gepland. Op 30 september moet de Hoekse Lijn in gebruik worden genomen.