Wethouder: oplossing rioolwerkzaamheden Grasbuurt nog even onduidelijk

Wethouder Wijbenga kan nog weinig zeggen over de opengebroken straten in de Grasbuurt in Rotterdam-Ommoord. De aannemer die daar rioolwerkzaamheden uitvoerde, blijkt failliet te zijn en heeft zijn spullen gepakt. Vrijdag moet er meer duidelijkheid komen.

De wethouder geeft aan het een vervelende situatie te vinden, maar heeft nog geen oplossing. "Het is nog onzeker wat dit betekent voor het uitvoerende werk", zegt de wethouder op Radio Rijnmond. "Het kan echt iets langer duren dan gewenst."

De gemeente moet wachten tot de rechter het faillissement van de aannemer door laat gaan. Dan moet er een alternatieve aannemer worden gevraagd, of een nieuwe aanbesteding komen.

In de tussentijd wil de gemeente wel zorgen voor betere verlichting en meer rijplaten, zodat de buurt voor hulpdiensten, auto's en mensen met een scootmobiel of kinderwagen veilig blijft.

Tegelijk met de rioolwerkzaamheden door de aannemer in financiële nood, zijn ook waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin bezig in de straat. De gemeente laat die werkzaamheden bewust samenvallen, zodat de straat maar één keer in de zes jaar hoeft worden opengebroken.

De straten zijn op dit moment veranderd in een grote kattenbak. Eind vorige week veranderden veel straten door de regen in een fikse modderpoel. Het werk had eind juni klaar moeten zijn. Die deadline werd bij lange na niet gehaald.