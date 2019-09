Van Emden in Nederlandse selectie WK wielrennen

Moerenhout heeft Jos van Emden opgeroepen de wegwedstrijd en voor de tijdrit. De Schiedammer rijdt voor Jumbo-Visma. Naast de wegwedstrijd en de tijdrit zit hij ook bij de gemengde aflossing.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft haar selectie ook bekend gemaakt. Voormalig wereldkampioen wegrijden Chantal Blaak is opgeroepen. In 2017 wist Blaak de wereldtitel te veroveren. Lucinda Brand en Demi Vollering zijn ook opgenomen in de selectie. Brand (woonachtig in Rotterdam) wist in 2013 en in 2015 Nederlandse kampioen te worden op de weg. Vollering wist dit jaar nog de Volta Limburg Classic te winnen. Brand is ook nog geselecteerd voor de gemengde aflossing.