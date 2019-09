Geen Haps op de training van Feyenoord, Malacia is weer beter

Emile Schelvis wil Danny Makkelie helpen in het bekertoernooi

Danny Makkelie: 'Fluiten is leuker dan VAR'en'

Scheidsrechter Danny Makkelie is te gast in FC Rijnmond. Samen met presentator Peter van Drunen, verslaggever Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis bespreekt de Dordtenaar de laatste ontwikkelingen in het voetbal.