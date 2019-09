Poll: Rotterdammers denken na over Airbnb-verhuur tijdens Songfestival

Op de dag dat bekend werd dat het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam kwam, gooiden hotels in de regio de kamerprijzen flink omhoog. Dat weerhield fans van het songfestival er niet van te boeken. Al snel zaten de meeste hotels in de bewuste week in mei 2020 vol.

Voor bewoners van Rotterdam en omstreken is het een optie om hun woning te verhuren via websites als Airbnb. Daarop kunnen particulieren tijdelijk een woning of slaapkamer huren of verhuren aan gasten.

Rijnmond vroeg maandag wie daar over nadacht. Bijna duizend mensen stemden op de poll. Iets meer dan de helft gaf aan daar niets voor te voelen. Ruim 40 procent gaf aan daar over na te denken en 35 mensen die reageerden hebben hun woning al verhuurd.

Een enkeling zei zijn of haar woning niet te willen verhuren uit zorgen om de staat waarin gasten de woning achterlaten. Airbnb biedt standaard gratis bescherming tegen materiële schade ter waarde van een miljoen dollar per reservering.