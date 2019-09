Liveblog teruglezen: Drie doden bij schietpartij Dordrecht

20:45 uur: Tot zover het liveblog. We gaan verder met reguliere berichten over het drama in Dordrecht.

20:30 uur: Drie buurtbewoners zeggen tegen RTV Rijnmond dat het gaat om de woning van een politieman.

20:25 uur: De politie meldt dat er in de woning drie mensen om het leven zijn gekomen. Een persoon is zwaargewond.

20:00 uur: Burgemeester Kolff spreekt van 'een zeer heftig schietincident'. Hij brengt vanavond een bezoek aan de wijk.

19:37 uur: Via Burgernet komt de mededeling dat de twee vermiste kinderen terecht zijn.

19:30 uur: De politie laat in een telefonische reactie aan RTV Rijnmond weten dat er nog niets meer bekend is.

19:15 uur: De politie meldt op Twitter dat er bij een schietincident op de Heimerstein in Dordrecht meerdere slachtoffers zijn gevallen. "Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurd is", aldus de politie.

19:10 uur: Lokale 112-media zeggen dat er zeker drie doden zijn bij een schietincident in een woning in Dordrecht.

18:40 uur: Iemand belt in paniek naar RTV Rijnmond met de mededeling dat er in de Dordtse buurt twee kleine kinderen vermist waren. De politie deed op dat moment een inval in een woning. Nog onduidelijk is of er een verband is met het schietincident.

