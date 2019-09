Anass Achahbar maakt seizoen af bij FC Dordrecht

De 25-jarige aanvaller zat sinds zijn vertrek bij NEC zonder club. Bij FC Dordrecht hield hij zijn conditie op peil tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe club. De aanvaller, die in het verleden onder andere uitkwam voor Feyenoord, Arminia Bielefeld en PEC Zwolle, moet aan de Krommedijk de concurrentiestrijd voor de spitspositie aangaan met de van Sporting Lissabon gehuurde Pedro Marques en Thomas Schalekamp. Achahbar scoorde in 132 wedstrijden in het betaald voetbal 40 keer en werd met Oranje Onder 17 Europees kampioen.