Schietpartij Dordrecht: Drie doden en zwaargewonde, de dader is een agent

De straat is afgezet

Bij de schietpartij in Dordrecht zijn drie mensen om het leven gekomen. Ook is er een zwaargewonde. Meerdere bronnen bevestigen dat een politieman twee familieleden en zichzelf heeft omgebracht.

Politie en ambulances rukten rond half zeven uit naar de straat, waar ze in een woning een verschrikkelijk tafereel aantroffen".

De politie kan de identiteit en relatie van de slachtoffers en de schutter nog niet bevestigen.

RTV Rijnmond volgt is een liveblog begonnen over de schietpartij in Dordrecht:



