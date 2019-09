Zo verdien je als Rotterdammer geld aan het songfestival

Prijzen per nacht in Rotterdam centrum op Airbnb

Er is bijna geen hotelkamer meer te vinden in Rotterdam tijdens de songfestivalweek. Een alternatief is huizenverhuursite Airbnb. We gingen op zoek naar de mensen die hun huis verhuren tijdens het Eurovisie Songfestival in mei 2020.

Een scan op de site Airbnb leert dat de huizen in het centrum van Rotterdam starten vanaf 500 euro per nacht. Uitschieters zijn 2275 euro per nacht, maar dan zit je wel in een kubuswoning. Ter vergelijking: een week eerder zit je voor ongeveer 400 euro per nacht in dezelfde woning.

Volgens stadseconoom Erik Braun is het een kwestie van vraag en aanbod. Veel mensen die nog nooit eerder verhuurd hebben via Airbnb, gaan dat wel doen tijdens het Songfestival. "Mensen gaan profiteren van de grote vraag en de Airbnb-eigenaren gedragen zich als een klein hotel. Normaal vragen ze honderd euro en nu duizend."



Jos en Julien verhuren een slaapkamer op steenworp afstand van Rotterdam Ahoy. Voor 200 euro heb je een kamer, maar dan zit je wel in een huis met twee songfestivaladepten: "Als je de huizen in de omgeving ziet, dan zitten wij aan de lage kant. Het moet niet meer zijn dan ik er zelf voor zou betalen."