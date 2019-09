Dader familiedrama Dordrecht is agent

Meerdere bronnen rondom het familiedrama in Dordrecht bevestigen aan Rijnmond dat de dader een politieagent is. Hij zou zijn twee kinderen en zichzelf om het leven hebben gebracht. Zijn echtgenoot is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.

Bewoners aan de Heimerstein zijn enorm aangedaan over wat er zich maandagavond in hun straat heeft afgespeeld. Meerdere omwonenden vertellen dat het echtpaar in scheiding lag.

Eerder op de avond was er in de wijk Sterrenburg ook een NL-Alert van twee vermiste kinderen. Het is nog onduidelijk of deze vermissing met het familiedrama te maken heeft.