Buurtbewoner: gezin politieman lag in scheiding

"Ik hoorde ineens veel sirenes en politie in de straat en hoorde dat er een schietpartij in de woning was geweest. Er werd één persoon afgevoerd in een ambulance", zegt een bewoonster.

De man die maandagavond zijn gezin doodschoot, zou in scheiding hebben gelegen. "Het is een politieman", zegt een andere buurtbewoner daarover. "Ze hadden twee jonge kinderen van 7 en 9. Die zaten hier op school."

De agent zelf en zijn twee kinderen zouden in het huis zijn gestorven, heeft een andere bewoner in de buurt gehoord. "De moeder zou het in eerste instantie hebben overleefd, maar is op weg naar het ziekenhuis ook overleden hoorde ik net."

"Ik woon in deze buurt. Het komt steeds dichterbij. Een paar jaar geleden is hier ook al een moord gepleegd door een politieman." De vrouw verwijst waarschijnlijk naar de moord op Milly Boele door politieman Sander V. Dat gebeurde een paar honderd meter verder aan de Schuilenburg.