Man aangehouden voor dodelijke steekpartij metrostation Capelsebrug

De politie werd rond 10:00 uur gealarmeerd over de steekpartij op het perron van het metrostation langs de Abram van Rijckevorselweg. Personeel van de traumahelikopter heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Dat mocht niet meer baten.

Volgens ooggetuigen ging er een woordenwisseling in de buurt van de toegangspoortjes aan de steekpartij vooraf. De dader vluchtte in de richting van de wijk 's Gravenland. Deze 20-jarige man uit Rotterdam is dus enkele uren later aangehouden.

Het perron van metrostation Capelsebrug werd afgesloten voor onderzoek. Metro's richting Ommoord en Nesselande stopten daarom niet op station Capelsebrug. Metro's richting Rotterdam deden dat wel.