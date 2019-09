'Dit doet denken aan moord op Milly Boele'

De schietpartij in een woning in de Dordtse wijk Sterrenburg doet veel mensen denken aan het drama dat zich negen jaar geleden een paar honderd meter verderop afspeelde aan de Schuilenburg.

Veel buurtbewoners vertellen aan Rijnmond dat ze meteen moeten denken aan die verschrikkelijke gebeurtenis in maart 2010. Toen lokte politieman Sander V. zijn buurmeisje mee naar zijn woning met een verhaal over katten.

Eenmaal binnen maakte hij haar mobiele telefoon van onklaar en nam het meisje mee naar de badkamer, waar hij haar seksueel misbruikte. Na het roken van een paar joints wurgde hij haar met een riem.

V. verpakte haar lichaam in vuilniszakken en begroef het in zijn tuin. Daar werd ze zes dagen later opgegraven, nadat V. zich op aandringen van zijn toenmalige vriendin bij de politie had gemeld. De moord op het meisje leidde in het hele land tot een golf van ontzetting.