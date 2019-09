School geschokt na gezinsdrama Dordrecht

Basisschool Het Kristal in Dordrecht heeft geschokt en met verdriet gereageerd op het gezinsdrama aan de Heimerstein. Een van de twee omgekomen kinderen zat in groep vijf van de school. Het kind van 12 was een oud-leerling.

"U begrijpt dat wij hierdoor erg geschokt en zeer verdrietig zijn", schrijft de school aan alle ouders. Een al eerder geplande informatieavond die dinsdag stond gepland, is geschrapt.

Alle kinderen van het Kristal komen dinsdag in de eigen klas bij elkaar om over het drama te praten. Er zijn ouder-kind-coaches bij van het Sociaal Wijkteam en Slachtofferhulp.

Ook in de loop van de dag is er ruimte voor "ontmoeting, rouw en samenzijn", schrijft de school. Voor ouders van kinderen van groep vijf bestaat de mogelijkheid om bij kun kind in de klas te blijven.

De hele week zullen professionals aanspreekbaar zijn op school om advies te geven over hoe ouders met hun kinderen kunnen praten over wat er is gebeurd.

Maandagavond schoot een 35-jarige politieagent zijn kinderen en vrouw neer. Daarna sloeg hij de hand aan zichzelf. De kinderen overleefden het drama niet, de vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.