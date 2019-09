CBS: Rotterdam groeit komende jaren met vijftien procent

Het inwoneraantal van Rotterdam groeit in de komende jaren met vijftien procent. Dat is de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het jaar 2035.

De stijging wordt veroorzaakt doordat er meer kinderen geboren worden dan dat er mensen overlijden. Bovendien vestigen migranten, expats en internationale studenten zich graag in grote steden.

In Amsterdam en Utrecht neemt het aantal inwoners meer toe dan in Rotterdam. Daar wordt een groei verwacht van rond de twintig procent. In heel Nederland, is de verwachting, zal het aantal inwoners groeien tot 18,3 miljoen. Dat is ruim een miljoen meer dan nu.

Nederland vergrijst ook steeds verder. Nu is 19 procent van de inwoners 65 jaar of ouder. In 2035 zal dat rond een kwart zijn.