Buurtbewoners over gezinsdrama: Dit komt zo hard aan

Het is een wijk als honderden anderen, die plots getroffen is door een groot drama. De Heimerstein in de Dordtse wijk Sterrenburg komt de volgende dag bij na het verschrikkelijke nieuws van het familiedrama van maandagavond, waarbij een man en twee kinderen zijn omgekomen. De vrouw van het gezin is zwaargewond.

Op een of andere manier heeft iedereen wel op een of andere manier een band met de slachtoffers. "De moeder van het gezin zat bij mijn dochter in het voetbalteam bij Wieldrecht", zegt een vrouw die haar hond uitlaat, dinsdagmorgen. "Dan komt het wel erg dichtbij."

De vrouw schetst het beeld van een moeder en dochter die voetbalgek waren. "Ja, je sprak haar wel eens.", gaat ze verder. "Dan ging het vaak over voetbal. Daar waren ze erg enthousiast over."

Bij voetbalvereniging Wieldrecht zijn leden van het damesteam maandagavond al bij elkaar gekomen om stil te staan bij de gebeurtenissen. De vrouw was er de laatste tijd niet altijd, omdat het niet zo goed ging in het gezin. In de buurt gaat het verhaal dat het stel in scheiding ligt. De politie kan dat niet bevestigen.

Rustige wijk

Een achterbuurman van het gezin heeft geen woorden voor de gebeurtenis van de avond ervoor. "Het is zo onbegrijpelijk dat je zoiets kan doen".

De Heimerstein maakt volgens de achterbuurman deel uit van de 'rustigste wijk van Dordrecht'. "Mensen leven hier samen, komen bij elkaar over de vloer en vieren feest samen. Daar zag je ze ook. En dan dit."

Gisteravond kwam de buurt weer bij elkaar, maar dan voor een hele andere reden. "Je probeert het te begrijpen. Hoe heeft het kunnen gebeuren. Meer niet."

Hoe vertel je dit aan een kind

Iets na acht uur komen de eerste ouders hun kinderen brengen naar school. Normaal brengen alleen ouders van kinderen uit de lagere klassen hun kinderen naar de klas, maar deze keer is dat anders. Ouders van kinderen uit groep 5H mogen zelfs bij de kinderen blijven.

Veel ouders worstelen met de vraag hoe ze met het nieuws moeten omgaan. "Ik heb geen details verteld", zegt een moeder van een meisje uit groep 3. "Ik heb wel verteld dat er een meisje uit groep 5 is overleden en dat de juf vandaag meer zal vertellen."

Maar komt zoiets aan? "Ze is vijf. Dus het dringt nog niet helemaal door", legt de moeder verder uit. Ze vond het wel erg en je zag dat het wat met haar deed."

Op de school zijn deze week professionals van slachtofferhulp en de wijkteams van de gemeente Dordrecht. Zij begeleiden de leraren en de scholieren.