Onderzoek naar schietpartij Alexandrium

De politie onderzoekt een schietpartij bij Rotterdam Alexandrium in de wijk Oosterflank. Mogelijk zou de schutter er vandoor zijn gegaan in een gestolen auto.

Meerdere mensen melden dat er geschoten is op de Kreeftstraat, in de omgeving van het Poolsterplein. Er zijn geen gewonden aangetroffen.

Er zijn twee kogelgaten aangetroffen in een auto.



"Kort na de schietpartij meldde iemand dat zijn of haar auto is meegenomen door iemand anders, een carjacking", zegt een woordvoerder van de politie. "En omdat beide gevallen zo dicht op elkaar zijn gebeurd, sluiten we niet uit dat de zaken met elkaar te maken hebben."