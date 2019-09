Schoolbestuurder: de verwerking gaat nog maanden duren

"De sfeer is bedrukt en verdrietig", zegt Jitze Ramakers, bestuurder van scholenkoepel H3O. "Het is een dag van zeer grote droefenis als er twee leerlingen van je scholen overlijden."

Bij het gezinsdrama kwamen twee kinderen van 8 en 12 jaar oud om het leven. Het jongste meisje zat op Het Kristal in groep 5. De oudste had die school net verlaten en zat op het Insula College. Beide scholen vallen onder H3O.

Verdriet gedeeld

Ramakers: "De directeur belde mij gisteravond om half acht. Toen hebben we verzameld bij een schoollocatie. Daarna is het verdriet gedeeld en zijn we in de werkstand gegaan. Want er moet heel veel geregeld worden."

In de loop van de avond werden ouders van de leerlingen op de hoogte gesteld. "We hebben ouders verteld dat er op school mensen zijn van slachtofferhulp en van de gemeente Dordrecht. Die lopen de hele dag in school."

De professionals zullen de kinderen gaan begeleiden. Want hoe leg je een kind uit dat er plots een kind niet meer is? "Dat is zo moeilijk", legt Ramakers uit. "En ook heel divers. Bij peuters en kleuters gaat dat anders dan bij kinderen van 10 jaar oud. En bij kinderen die bij het oudste meisje in de klas hebben gezeten, gaat het weer anders."

Geen antwoord

Volgens Ramakers gaat het vooral om heel veel praten. "Maar ook ruimte bieden voor kinderen om er op de eigen manier mee om te gaan. Sommigen willen even buiten spelen, terwijl anderen juist een tekening willen maken."

Maar op de belangrijkste vraag heeft eigenlijk niemand een antwoord. Waarom doet iemand dit? "En dan zeggen wij dat we dat ook niet weten. Maar dat dit soort dingen wel gebeuren op de wereld."

Er wordt een herdenkingshoekje ingericht op de basisschool. De komende maanden zal nog wel aandacht aan de gebeurtenissen van maandagavond worden besteed, denkt Ramakers. "Dit gaat nog heel lang duren. Dit is niet in een keer klaar."