Lisanne de Witte naar WK atletiek

De Witte zal zich concentreren op de 400 meter. Zij wist in 2018 als eerste Nederlandse de 400 meter te lopen in een tijd van 51 seconde. Op de 400 meter is zij ook Nederlands kampioen. Afgelopen augustus werd De Witte nog derde in Zurich waardoor zij zich kwalificeerde voor de Olympische spelen van Tokio.

Het WK zal plaatsvinden in Doha(Qatar) en begint op 27 september tot 6 oktober. Het gerenoveerde stadion Khalifa International zal gebruikt worden als thuisbasis voor het wereldkampioenschap.