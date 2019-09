Neptunus versterkt zich met John Polonius

Curaçao Neptunus heeft zich versterkt met slagman John Polonius. Hij komt over van het Italiaanse Unipol Bologna. Vorige week verloor Neptunus van Amsterdam waardoor het Nederlands kampioenschap verloren ging.

Polonius wist met Bologna dit jaar de Italiaanse titel te pakken en de Europese titel. De 28-jarige speler was ook zeven seizoenen actief als prof bij het Amerikaans team van San Francisco Giants.

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen heeft Polonius ook opgenomen in de selectie voor het Nederlands team. Vanavond speelt Nederland tegen Duitsland om 19:00 in Bonn. Neptunus is hofleverancier van het Nederlandse team.