Haps traint weer niet mee met selectie Feyenoord

Ridgeciano Haps ontbreekt dinsdagochtend wederom bij de groepstraining van Feyenoord. Het is onbekend waar de linksback last van heeft. Vorige week ontbrak Haps ook al de hele week de groepstraining van de Rotterdamse club. Aan het einde van de training liet Haps even zijn gezicht zien door wat loopoefeningen te doen.