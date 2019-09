Getuige schietpartij Kreeftstraat: 'Ik had nooit gedacht dat schoten zó hard zouden klinken'

"Ik stond bij mijn auto te roken, gooi net mijn sigaret weg, loop een winkel in en ik hoor schoten." Als ze net wat langer had staan roken, had ze tussen de schoten gestaan, zegt Gamze, die getuige was van de schietpartij.

De hele situatie is compleet onwerkelijk, zegt de dame. "Ik dacht eerst aan vuurwerk, maar vuurwerk is niet zo hard. Ik had niet gedacht dat schoten zó hard zouden klinken."

Cleo woont in de buurt: "Ik hoorde heel veel mensen gillen, en ben zelf ook het winkelcentrum in gerend. Dit was heel heftig: moeders met kinderwagens die hier ook liepen, iedereen natuurlijk in paniek."

De beveiliger van de Primark zei tegen Gamze dat ze maar snel naar binnen moest lopen. In de winkel rende iedereen naar de achterkant, via de achterdeur mochten de klanten naar buiten.

Het witte autootje van Gamze staat naast de Range Rover waar de kogelgaten in te zien zijn. "En ik stond recht achter die zwarte auto te roken."

Hoe lang ze nog moet wachten voor ze haar auto mee mag nemen, weet ze nog niet. "Ik kwam alleen even een pyjamaatje scoren voor de kinderen, heb ze net bij school afgezet. Dat loopt toch even anders."

Leroy was naar de buurt toegekomen nadat hij hoorde over de schietpartij. Zijn dochters gaan naar de Calvijn Meerpaal, de school aan de Kreeftstraat. Is het een afrekening of is er een gek aan het schieten, vroeg Leroy zich af. "Het lijkt op een afrekening", vindt de vader.