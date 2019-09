Rob uit Barendrecht vangt 'recordmeerval' van 2.26 meter: 'Een echt monster'

De Ruiter vist pas een half jaar in Nederland op de meerval. "Dit is mijn derde en gelijk mijn grootste meerval. Ik had niet verwacht dat 'ie zo groot was."

Het besef dat hij een meerval van 2.26 meter had gevangen kwam later pas. "Dat was wel kicken. De adrenaline ging uren later nog steeds door mijn lijf."

Niet te tillen

De vis uit het water krijgen was een zware operatie. "Het was wel heftig, vechten met zo'n vis. Ik denk dat ik vijftig minuten tot een uur bezig ben geweest. Het was net alsof je een blok beton van de bodem moest halen."

Waar hij zijn recordvangst heeft gedaan, wil hij niet zeggen. Vissers geven hun 'gouden plek' niet graag prijs, legt De Ruiter uit. "Maar het was in de buurt bij de kruising Rotterdam-Ridderkerk. Meer vertellen we niet."

Voor De Ruiter is het nu afwachten of het een echt record is. "Het officiële record staat op 2.22 meter, dus ik heb deze ingediend als recordvis." Op die aanvraag moet hij nog antwoord krijgen. Bij zijn inzending moest De Ruiter ook het gewicht invullen. Wat hij daar had ingevuld? "Niks, hij was niet te tillen!"

De Ruiter weet niet of hij ooit nog deze recordvangst zou kunnen evenaren. "Ik ben bang van niet, maar we zien het wel. Gewoon blijven proberen."