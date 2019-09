Verdachte aangehouden beschieting Geervliet

Het huis in Geervliet afgelopen zondag

De politie heeft een 34-jarige man opgepakt voor het schieten op een man in Geervliet. Zondagavond schoot de verdachte door de voordeur van het huis aan de Aleida van Strijenlaan.

Een 38-jarige man raakte gewond bij de beschieting. Hij is buiten levensgevaar. De verdachte uit het Drentse Vledder is maandagavond opgepakt.

In het Drentse plaatje Witte Paarden is de verdachte aangehouden. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de beschieting.

Volgens buurtbewoners heeft er vaker politie bij het slachtoffer op de stoep gestaan. De man zou problemen hebben, maar wat die zijn, weten ze niet. Ook de woningcorporatie zou hiervan op de hoogte zijn.