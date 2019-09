Rotterdam stadsbestuur positief over leiding restwarmte Gasunie naar Den Haag

Het stadsbestuur van Rotterdam is positief over het plan om een pijplijn aan te leggen voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag. Maandag is bekend geworden dat het staatsbedrijf Gasunie dat samen gaat doen met het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor het warmtenet in Zuid-Holland is in 2019 15 miljoen euro gereserveerd. Voor de periode tussen 2020 en 2030 trekt minister Wiebes van Economische Zaken 75 miljoen uit.

Investeren in warmteleidingen

Een woordvoerder van het college van Burgemeester en Wethouders in Rotterdam vindt het belangrijk dat het Rijk het belang inziet van warmteleidingen in Zuid-Holland en daar nu ook in investeert. "De warmte-markt is erg belangrijk in de energietransitie en de reductie van het gebruik van gas", zegt de gemeente.

Voor Rotterdam is belangrijk dat er nu ook gesproken wordt over een netwerk. Daar zijn meerdere leidingen voor nodig. Gehoopt wordt dat de leiding van het Warmtebedrijf Rotterdam daarbij kan aanhaken.

Warmtebedrijf Rotterdam

Rotterdam is al sinds 2006 bezig met het verwarmen van huizen en bedrijven door restwarmte uit de haven. Al tienduizenden woningen en bedrijven worden op deze manier verwarmd.

Maar het project kost meer geld dan het oplevert. Er is al eens geprobeerd om samen te werken met de Gasunie, maar die samenwerking mislukte. Nu werkt het Warmtebedrijf aan een uitbreiding van de warmteleidingen naar Leiden. Dat project is vertraagd.

Politieke partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad zijn niet blij dat er nu een nieuwe leiding komt, die mogelijk ook geld krijgt uit een fonds van de Provincie Zuid-Holland.

Voor donderdag is een debat aangevraagd. Ze willen weten waarom het Warmtebedrijf nu niet meedoet en of er ook geld uit Den Haag komt voor het Warmtebedrijf.