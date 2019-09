Expert: 'Vind gemakkelijk de juiste provider'

Alles-in-1-vergelijker



Wanneer je achter de juiste internetprovider wilt komen kun je volgens Lindenburg het beste op de website van de consumentenbond kijken. "Bij de consumentenbond heb je de alles-in-1-vergelijker. Hier worden de verschillende internetproviders in jouw regio in beeld gebracht. Ook heb je hier een overzicht van de verschillende pakketten en prijsverschillen."

Volgens Lindenburg is het belangrijk om van te voren goed na te denken over wat je precies wilt van je internetprovider. "Gebruik je eigenlijk je vaste telefoon nog wel? Of kan je het uit je pakket halen?" Als je alleen nog maar netflixt en nooit meer televisie kijkt kan dit ook aanzienlijk in prijs schelen.

Overstappen



Wanneer je wilt overstappen kan je er goed aan doen om eerst je huidige internetprovider in te lichten. Je meldt dan dat je wilt overstappen; vaak biedt de provider dan verschillende aanbiedingen aan om je toch als klant te houden.

Wil je alsnog naar een nieuwe internetprovider overstappen? Geen probleem. Het is namelijk wettelijk geregeld dat internetproviders het niet meer moeilijk mogen maken om je over te laten stappen.

Bij een overstap zou KPN een goede internetprovider zijn om te overwegen. "KPN kwam vorig jaar gemiddeld het beste uit de test. De verschillen tussen de providers zijn echter niet groot, dus je moet ook kijken naar de prijs", vertelt Lindenburg.

Snel internet



Je kan ook zelf testen of je het juiste internetpakket hebt. "Je kan vanuit huis op je computer een snelheidstest doen. Op deze manier kijk je hoe snel je internet is. Dit kan via fast.com."

Hiernaast kan je kijken naar de grootte van je gezin. "Als je in je eentje internet gebruikt, heb je genoeg aan 20 Mbit/s. Bij een internetverslaafd gezin moet je ongeveer 100 Mbit/s nemen."