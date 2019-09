Expert over tuinieren: ‘Bezint eer je begint'

Wie geen ervaring heeft met tuinieren en in bezit komt van een stukje grond weet vaak niet waar hij of zij moet beginnen. Veel mensen gooien daarom de tuin maar vol met tegels. Volgens de Schiedamse boom- en groenexpert Huib Sneep, lid van het expertteam van Rijnmond, is dit niet de juiste aanpak. “Je creëert dan werk voor de toekomst. Je geeft veel geld uit en je zit uiteindelijk op een betonnen plateau.”

Maar hoe moet je de nieuwe tuin dan wel onder handen nemen? “Ik zeg altijd: bezint eer je begint. Kijk waar je zon hebt, waar je graag in de tuin zit en met wat voor grond je te maken hebt.” Vooral bij nieuwbouwtuinen moet je de grond goed in de gaten houden.

Je test de grond door op één of twee plekken in de tuin een kuil te graven. “Je ziet dan of je klei of zand hebt en fijne of grove grond. Het is belangrijk om dit helder te hebben, voordat al je planten doodgaan door een verkeerde bodem”, vertelt groenexpert Sneep. Als de grond donker is van kleur weet je dat je een mooie grond te pakken hebt.

Goede bodem

Om een mooie bodem te creëren moet je strooisel op de grond strooien. Hiermee breng je lucht in de bodem en gaan de organisme in de grond hun werk doen. Hiernaast is het een fabel dat je de grond moet omspitten. “De natuur spit zichzelf ook niet om, dus het is nergens voor nodig. Hierdoor wordt het huis van de levende organisme overhoop gehaald. Hetzelfde als iemand jouw huis onderste boven gooit.”

Belangrijk tuingereedschap

Bij een nieuwe tuin hoort natuurlijk ook nieuw tuingereedschap. Wat heb je echt nodig als je in de tuin gaat werken? “Ik zeg altijd een goede spade. En koop er dan alsjeblieft niet eentje van twintig euro. Een goede spade moet minstens tussen de vijftig en zeventig euro kosten.” Voor wat oudere mensen kan een spade zwaar zijn om mee te werken. Een riek is voor deze mensen een goed alternatief.

De juiste planten

Voor de juiste beplanting moet je wederom naar de bodem kijken. “Hier in Rotterdam heb je waarschijnlijk een zanderige grond met een beetje klei erdoorheen. Als je van kleur en bloemen houdt kan je dan aan de sierkers of vlinderstruik denken.”

Nu we richting de herfst gaan zijn grisanten en kerstrozen planten waar je lang plezier van zult hebben. “Als je in de winter groen wil zitten zijn de hulst of photinia leuke planten en vergeet vooral de bloembollen niet. Je zit voordat je het weet weer tussen de narcissen.”

Kosten besparen

Om de kosten te drukken kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld bestratingsmaterialen via Marktplaats te kopen. Op planten bespaar je volgens tuinder Sneep door niet voor de grote bloeiende planten bij de Intratuin te gaan. “Kies voor de kleine planten of een stekje van de buren. Het gaat vanzelf wel groeien.”

Huib Sneep is een van de experts uit het Rijnmondexpert-team. Tweewekelijks praat hij de luisteraars bij over groene onderwerpen. Heb je een vraag of een onderwerp: mail ons dan via radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.