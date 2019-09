Politie doet inval na schietpartij Alexandrium

De politie is dinsdagmiddag een woning binnengevallen in de Mertensstraat in Rotterdam, vlakbij metrostation Oosterflank. Dat is nabij de plek waar dinsdagochtend over en weer werd geschoten vanuit twee auto's.

Of er in de woning iets is gevonden, is niet duidelijk. Volgens de politie is de schietpartij in de Kreeftstraat bij winkelcentrum Alexandrium aanleiding voor de inval. Er zou niemand zijn gearresteerd in de woning.

De eerste meldingen over de schietpartij kwamen rond 09:30 uur binnen bij de politie. Een Range Rover werd in de Kreeftstraat vanuit een andere auto beschoten met mogelijk een automatisch vuurwapen. Een van de inzittenden van de Range Rover stapte uit en schoot terug. Daarop reden de aanvallers snel weg. Op de Hoofdweg sleurden ze een vrouw uit haar auto en gebruikten die wagen om verder weg te vluchten.

Twee inzittenden van de Range Rover zijn later opgepakt. De man en vrouw worden verhoord over wat er zich precies heeft afgespeeld.