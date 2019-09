Nieuwe serie 'Fifty People One Question' bij Rijnmond

Wat gebeurt er als je vijftig mensen dezelfde vraag stelt? Zo simpel als het concept is, zo krachtig is het resultaat: 'Fifty People One Question'. Vanaf morgen is deze vierdelige serie te zien op TV Rijnmond. Maakster Katja van der Sandt vertelt;

"De serie is oorspronkelijk ontstaan als filmexperiment in New Orleans. In korte tijd groeide het uit tot een sociaal fenomeen met miljoenen kijkers op YouTube", vertelt Van der Sandt. Zij bracht het filmexperiment naar Rotterdam en gaf er haar eigen twist aan.

De vragen uit de serie zijn uiteenlopend, maar hebben allemaal één overeenkomst: je kan ze niet met ja of nee beantwoorden. "Het zijn vragen die emotioneren en stof tot nadenken geven. Waar zou je aan het eind van je leven willen zijn? Wat is je beste beslissing geweest?

De antwoorden zijn heel verschillend. De één vindt haar maagverkleining de beste beslissing ooit. De ander het moment dat hij besloot te scheiden."

Volgens Van der Sandt zijn er echt vijftig mensen nodig om een goede mix van grappige, verrassende en ontroerende antwoorden te krijgen. "Ik verras de mensen met de vraag en kijk ze vervolgens diep in de ogen. Dit zorgt vaak voor het mooiste resultaat. In de aflevering bij het Centraal Station vraag ik bijvoorbeeld een man waar hij aan het einde van zijn leven wil zijn. Hij denkt even na en zegt dan: bij mijn gezin. Hierna schiet hij vol en ik houd het dan ook niet meer droog", vertelt Van der Sandt.

'Fifty People One Question' laat zien dat we in de basis niet veel van elkaar verschillen.

De serie ‘Fifty People One Question’ legt kleine taferelen van menselijkheid vast. De ondervraagden tonen hun dromen, verliezen, reflecties en geheimen. Vanaf woensdag 11 september zijn deze verhalen wekelijks rond 17:45 uur te zien op TV Rijnmond.