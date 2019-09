Zwarte dag op school Dordrecht: 'Praten, praten en af en toe huilen'

"Het is echt een zwarte dag, een verschrikkelijke dag voor de leerlingen en leerkrachten", zegt Jitze Ramaker, bestuurder van de scholenkoepel H3O. "Eén die je hopelijk nooit meer in je leven meemaakt."

Maandagavond zijn in de Dordtse wijk Sterrenburg twee leerlingen van basisschool Het Kristal en middelbare school Insula College omgekomen. Het gaat om een 8-jarig en een 12-jarig meisje. Ze zijn door hun vader doodgeschoten.

De ouders van de basisschoolleerlingen waren dinsdag welkom in de klas.

"Zeker de groep van het 8-jarige meisje was heel verdrietig", vertelt Ramaker. "De kinderen en ouders kunnen hulp vragen bij slachtofferhulp, de kind-oudercoach en bij de leerkrachten."



Hoe help je de kinderen? Dat wisselt volgens Ramaker per kind, maar één ding geldt voor iedereen: "Praten, praten, praten en af en toe huilen. Soms wilden de kinderen even rennen, of een tekening maken, soms even op zichzelf zijn."Op de school is een herdenkingsplek ingericht. Kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten, dus de oud-klasgenoten van de oudste dochter, kunnen dinsdagmiddag bij elkaar komen.

"We moeten er zijn voor de kinderen, en dat zullen we doen. Dit soort dagen vergeet je niet. Veel meer is er niet over te zeggen. Het is verschrikkelijk, maar we moeten ermee leren leven."