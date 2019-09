Burgemeester Dordrecht tekent condoleanceregister na gezinsdrama

In de hal van het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht hebben de eerste mensen het condoleanceregister getekend ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het gezinsdrama in Sterrenburg.

Burgemeester Wouter Kolff tekende als eerste. Het register is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Een 35-jarige politieman schoot maandagavond met zijn dienstwapen zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar dood in een woning aan de Heimerstein. Daarna pleegde hij zelfmoord. Zijn 27-jarige echtgenote raakte zeer ernstig gewond en overleed niet lang daarna in het ziekenhuis.

De politieman was in dienst van de eenheid Rotterdam en maakte deel uit van het Flexteam in Dordrecht. Dit team werkt volgens de politie probleemgericht en levert tijdelijke medewerkers aan basisteams die extra mensen nodig hebben voor opsporing.