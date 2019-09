Kogelgaten tot aan overkant Poolsterplein: 'wonder dat niemand gewond raakte'

Het is een wonder dat niemand gewond geraakt is bij de schietpartij bij de ingang van winkelcentrum Alexandrium. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Vanuit twee auto's werd over en weer geschoten en daarbij vlogen er ook kogels tegen de gevel van de McDonalds aan het Poolsterplein.

De eerste meldingen van de schietpartij in Rotterdam-Oost kwamen rond 09:30 uur bij de politie binnen. Eerst werd geschoten in de Duikerstraat, net ten westen van metrohalte Oosterflank. Vervolgens was het raak in de Kreeftstraat, net aan de andere kant van de metrohalte.

In de straat bij winkelcentrum Alexandrium namen een man en een vrouw in zilverkleurige auto een zwarte Range Rover onder vuur. Er werd teruggeschoten.

"Ik hoorde heel veel mensen gillen, en ben zelf ook het winkelcentrum in gerend", vertelt Cleo, die in de buurt woont. "Het was heel heftig: moeders met kinderwagens die hier ook liepen, iedereen was in paniek."

Op onderstaande foto is goed te zien dat de kogels tot aan de overkant van het plein kwamen. De ruit boven de McDonalds is kapotgeschoten.



De 37-jarige man en de 45-jarige vrouw die in de zwarte wagen zaten, zijn aangehouden. De andere schutters reden in een zilveren BMW richting de Hoofdweg. Op de kruising met de Vlierbaan stopten de man en de vrouw.

De twee lieten een wapen zien aan een bestuurster die voor het stoplicht stond te wachten. De schutters gingen er met haar donkergrijze Audi A6 vandoor. Er wordt nog gezocht naar de man en de vrouw.

De politie deed aan het einde van de middag een inval in een woning aan de Mertensstraat. De politie bevestigt dat de inval onderdeel was van het onderzoek naar de schietpartij, maar wil verder niets zeggen.