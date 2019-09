Expert over blaasontsteking: 'Van voor naar achteren afvegen'

Je rent naar de wc en je kan het bijna niet meer ophouden. Als je eenmaal zit komen er maar drie kleine druppels uit. De blaasontsteking. Veel vrouwen hebben er last van en dit komt echt niet door te korte rokjes in de kou. Rijnmondexpert Jeanette Caljouw, huisarts uit Ridderkerk, vertelt hoe de blaasontsteking ontstaat en hoe je het kan voorkomen.

Een vrouwenkwaal



De blaasontsteking komt regelmatig voor, maar toch lijken vooral de vrouwen de dupe te zijn. "Een blaasontsteking is een ontsteking in de blaas door een bacterie. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, omdat vrouwen een kortere plasbuis hebben en hierdoor eerder een infectie oplopen in de urineweg", vertelt expert Caljouw.

De meest voorkomende bacterie bij de blaasontsteking is de poepbacterie. Ook hierdoor lopen vrouwen eerder een blaasontsteking op dan mannen. Bij de vrouw zit de anus namelijk vlakbij de plasbuis.

Hoe herken je een blaasontsteking? "Bij een blaasontsteking heb je kramp in de onderbuik, last van branderigheid en moet je heel vaak plassen", vertelt huisarts Caljouw.

Cranberry

Om de ontsteking te voorkomen is het belangrijk dat je op de juiste manier afveegt. "Het is belangrijk dat je van voor naar achteren afveegt, niet poetsen", vertelt Caljouw stellig. Hiernaast moet je voldoende drinken en goed de tijd nemen voor je plaspauze. Als je plast spoel je namelijk je blaas en dit verkleint de kans op een blaasontsteking.

Maar wat moet je doen als je toch een blaasontsteking hebt opgelopen? "Als je een blaasontsteking hebt, is het belangrijk dat je voldoende drinkt. Hiernaast kan je cranberry sap drinken, cranberry zuurt de urine en dit helpt tegen de bacteriën."

"Het kan vanzelf overgaan, maar dit is niet altijd het geval. Als de ontsteking lang duurt of er zit bloed in de urine, dan moet je naar de huisarts gaan voor een antibioticakuur."

Jeanette Caljouw praat de luisteraars twee keer per maand bij over gezondheidsonderwerpen. Is er een onderwerp waar je graag meer over zou weten, mail dan naar radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.