Veel vertraging op A4 door ongeval Ketheltunnel

Door een aanrijding vlak voor de Ketheltunnel in de A4 richting Rotterdam is dinsdagmiddag een lange file ontstaan. De vertraging liep rond 17:30 uur op tot een half uur.

Meerdere auto's botsten door onbekende oorzaak op elkaar. Niemand raakte ernstig gewond, wel moesten twee rijstroken afgesloten worden voor de hulpverlening.

Het verkeer kon alleen nog over de parallelbaan. Daardoor stond er vanaf Den Haag-Zuid een file. Rijkswaterstaat gaf verkeer richting Rotterdam het advies te rijden via de A13. Een uur later was de stremming voorbij.