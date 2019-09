Celstraf voor hacker uit Maassluis

Een 25-jarige man uit Maassluis moet twee jaar de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tarik B. heeft in 2016 zo'n 21.000 computers gehackt vanaf de zolderkamer van z'n ouderlijk huis.

Hij stuurde phishing-mails uit naam van bijvoorbeeld PostNL. Op die manier wist hij van veel slachtoffers de inloggegevens van internetbankieren te achterhalen. De rechter wijst erop dat hij zo ook allerlei vertrouwelijke gegevens van die personen kon achterhalen.

"Het besef dat een wildvreemde kan indringen in privé-accounts van willekeurige, nietsvermoedende mensen en hun betalings- en telefoonverkeer kan overnemen, is beangstigend."

De rechter oordeelde dinsdag ook dat hij 39.000 euro schadevergoeding moet betalen.