Derek Otte en andere Rotterdammers centraal in twee nieuwe series bij Rijnmond

Ken je kijken, Dereks Rotterdam

Dichter Derek Otte was van 2017 tot en met januari 2019 stadsdichter van Rotterdam. Met zijn stads- en andere gedichten laat hij de lezer vaak met kippenvel en waterige ogen achter. Dereks grote sociale betrokkenheid is de basis van zijn eigen televisieserie: Ken Je Kijken, Dereks Rotterdam.

In de eerste aflevering spreekt Derek twee taaldeskundigen. Saïd El Haji is schrijver en taaldocent en kent alle kanten van de taalmedaille. Ria Schaper kon tot een paar jaar terug amper lezen en schrijven, zij vertelt hoe ze daar verandering in bracht.

Ken je kijken, Dereks Rotterdam is een achtdelige serie. Elke woensdag om 17:30 uur te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

Fifty People One Question: Rotterdam

Zo simpel als het concept is, zo krachtig is het resultaat. Je gaat naar een plaats in de stad, stelt vijftig mensen dezelfde vraag en je filmt hun reactie. Het begon in 2008 als kortefilmexperiment in New Orleans en is in korte tijd uitgegroeid tot een sociaal fenomeen met miljoenen kijkers op YouTube.

De verzameling ‘documenten’ is telkens gemaakt door andere filmers in hun eigen stad. De filmers hebben in de loop van de jaren kleine taferelen van menselijkheid weten vast te leggen. Van dromen tot verlies en van reflecties tot geheimen. In Fifty People One Question krijgen vijftig mensen op een bepaalde plek in Rotterdam dezelfde vraag gesteld.

Fifty People One Question: Rotterdam is een vierdelige serie. Elke woensdag om 17:45 uur te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.