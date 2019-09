Filmmakers maken muziekvideo met kinderen AZC Beverwaard

De vrolijkheid van deze opvallende videoclip werkt aanstekelijkheid. Hoe kan het ook anders? De kinderen in de video hebben het overduidelijk naar hun zin. Het is een zomerse clip met kinderen uit Asielzoekers Centrum in Rotterdam Beverwaard.

'Give me freedome, give me fire' zingt K'naan in het nummer Wavin' Flag. En dat is heel passend vinden filmmakers Dirk Zekveld en Anouk van der Stel. "Want in het nummer wordt gesproken over vrijheid, sterk zijn, en voor jezelf staan."

Vrolijkheid

De filmmakers werken namens Stichting Vrolijkheid. De stichting organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jong volwassenen in AZC's in Nederland.

"Kinderen in het AZC vervelen zich in de zomervakantie", vertelt Van der Stel. Die verveling hebben filmmakers even doen verdwijnen.

De leerlingen waren heel erg trots, vertellen Zekveld en Van der Stel. "Dat was heel fijn om te zien."