Koningin Maxima bezoekt Alzheimer Café Giessenburg

Voorzitter Arie Slob van het Alzheimer Trefpunt De Til over bezoek koningin Máxima

Honderden mensen in Giessenburg probeerden dinsdagmiddag een glimp op te vangen van Máxima. De koningin bracht een bezoekt aan het Alzheimer Trefpunt De Til.

Alzheimer Nederland viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. Tijdens haar bezoek sprak Máxima met patiënten en mantelzorgers. "Het was een grandioze middag. Het was nog meer dan we verwacht hadden", aldus voorzitter Slob van de afdeling Drechtsteden/Albasserwaard op Radio Rijnmond.

"Ze is in gesprek gegaan met Henk van Pagée, dat is een vrijwilliger die zelf Alzheimer heeft en heel veel voor de stichting heeft gedaan. En daarna zat de koningin nog aan andere tafels en sprak met aanwezigen."

In Nederland hebben circa 280-duizend mensen dementie. Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun omgeving. De organisatie heeft 48 regionale afdelingen verspreid over heel het land.