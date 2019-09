Korte invalbeurt Harroui bij winnend Jong Oranje

Abdou Harroui in actie voor Sparta, FOTO: VK SPORTPHOTO

Jong Oranje is de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 begonnen met een makkelijke 5-1 overwinning op Jong Cyprus. Spartaan Abdou Harroui viel vlak voor tijd in bij een 4-1 stand.

Het vernieuwde Jong Oranje maakte in Doetinchem een frisse indruk en liet voortdurend aardige combinaties zien. Toch kwamen de bezoekers binnen tien minuten op voorsprong. Nog voor de rust kwam de ploeg van Erwin van de Looi op 3-1. Bij de gelijkmaker was er een belangrijke rol voor Noa Lang uit Capelle aan den IJssel. Hij werd gevloerd in het zestienmetergebied waarna Teun Koopmeiners scoorde vanaf elf meter. De twee treffers erna kwamen op naam van Dani de Wit en Kaj Sierhuis.

Na de pauze liet Jong Oranje veel kansen liggen en werd het pas laat 4-1 via opnieuw De Wit. Rechtsback Deyovaisio Zeefuik maakte de 5-1.

Samen met Harroui kwam ook de oud-Spartaan Rick van Drongelen nog in de ploeg. De eveneens voormalig Spartaan Sherel Floranus bleef op de bank. Eerder deze week meldde Feyenoorder Tyrell Malacia zich ziek af.