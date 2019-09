Bijeenkomst na Dordts gezinsdrama: 'Het was heel heftig en druk'

De bijeenkomst begon om 19.30 uur. Het samenzijn in de Ontmoetingskerk was voor iedereen toegankelijk. Enkele honderden mensen waren aanwezig.

"Het was heel heftig en druk en er waren echt heel veel mensen", zei een meisje na afloop. "De moeder en Nicole zaten bij mij op voetbal. Ik ben met Nicole op kamp geweest met voetbal en het was hartstikke gezellig. Dit nu is heel heftig."



De bijeenkomst werd georganiseerd met de betrokken scholen en sportvereniging Wieldrecht waar twee slachtoffers voetbalden. Voorzitter Henk de Kleijn van de club, waar eerder op de avond ook een bijeenkomst was, noemde de situatie triest. Mogelijk komt er een herdenking op de club.

Burgemeester Wouter Kolff sprak de aanwezigen ook toe en sprak na afloop een verslaggever van Rijnmond: "Het grijpt mij ook aan. Ik heb vandaag heel veel gesprekken gehad met politieagenten, en met de moeder van de moeder van het gezin, de oma. Dat zijn allemaal gesprekken die je aangrijpen."



De 35-jarige vader van het gezin, een politie-agent, schoot maandag met zijn dienstwapen zijn twee dochters (8 en 12 jaar) en de 27-jarige moeder van het gezin neer. De agent doodde zichzelf na de fatale schietpartij.De gemeente heeft een condoleanceregister in het Stadskantoor geopend. Het condoleanceregister was ook te tekenen in de Ontmoetingskerk.