Het Nederlands Elftal speelt in de volgende interlandperiode in een uitverkochte Kuip tegen Noord-Ierland. De EK-kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld op donderdag 10 oktober.

Het is in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 het tweede duel dat Nederland speelt in Rotterdam. In maart werd Wit-Rusland overtuigend met 4-0 verslagen.